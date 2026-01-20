Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Katar'da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin Katar'da yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Heybet ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bakım ve onarımı maksadıyla, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme törenine katıldı.

Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti ile görüşen Heybet, daha sonra, Türk gemilerinin konuşlu olduğu Umm Al Houl Deniz Üssü'nü ziyaret ederek Türk Deniz Unsur Komutanlığının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

