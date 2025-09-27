Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Taraklı'yı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Sakarya'nın Taraklı ilçesini gezdi.

Eşiyle ilçeye gelen Alpay'a Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alpay çifti ile Pilavcı, daha sonra Hacı Rıfatlar Konağını, Yusuf Paşa Camisini, asırlık çınar ağacını ve otantik sokakları gezdi.

Ziyaret sonrası Alpay, ilçeyi çok beğendiğini kaydetti.

Pilavcı da Alpay'ı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.