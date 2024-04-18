Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına panel düzenlendi

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Cümle Dergisi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Halkın Gür Sesi: Mehmet Akif" adlı panelle anıldı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Cümle Dergisi'nin 3. sayısında Ersoy'un 150. doğum yılı hatırasına özel bir dosya hazırladıklarını söyledi.

Gözüdok, Ersoy'un eserlerine değinerek, "Onun eserleri zor zamanlarda milletimizin karakterini şekillendirirken, gelecek nesillere de yol gösteren bir meşaledir. Akif, eserlerinde sadece döneminin değil, tüm zamanların insanlarına evrensel mesajlar veriyor. Onun şiirleri vatan sevgisi ve hürriyet aşkıyla yoğrulmuş, bize ne pahasına olursa olsun bağımsızlığımızın korunması için çabalamamız, azim ve sebatla çalışmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Ersoy'un torunu Selma Argon da dedesinin derdinin her zaman vatanı, bayrağı, ezanı ve inancı olduğuna işaret ederek, Ankara'ya gidişini ve Taceddin Dergahı'nda geçirdiği süreci anlattı.

Argon, anneannesi İsmet Ersoy'un da dedesini ömrünün sonuna kadar yalnız bırakmadığını, Milli Mücadele sürecinde her zaman eşine destek olduğunu ifade etti.

Dedesinin Kastamonu vaazlarının çok önemli olduğunu ve mutlaka okunması gerektiğini söyleyen Argon, şunları kaydetti:

"Dedem o vaazlarda der ki, 'Düşmanlar asla ve asla 5, 10 sene sonrasını düşünerek değil, 10 bin sene sonrasını, belki daha da sonrasını düşünerek planlar yaparlar. Onun için bizi topla, tüfekle yıkamayacaklarını anladıkları andan itibaren öyle bir fesatla, fitneyle bizi birbirimizi düşürürler ki biz birbirimizle uğraşırken vatan elden gider.' O yüzden birlik ve beraberliğin önemini her sözünde, her vaazında bize söylemiştir ve 'asla birbirinizi ayrıştırmayın' demiştir. Dedem ileriyi çok iyi gören bir insandır. Safahat bu anlamda bir belgeseldir. Onun okunması, aydınlatılması, okullarda ders kitabı olarak okutulması gerekir. Çünkü hem geçmişi hem bugünü hem de bundan sonraki günleri anlatır."

Yazar Osman Koca da Ersoy'un en önemli özelliğinin mütefekkir olduğuna dikkati çekerek, milletine son derece vefakar ve fedakar bir şahsiyet olduğundan bahsetti.

Cümle Dergisi'nin ilk sayısında Sezai Karakoç'u daha sonra da Rasim Özdenören'i ele aldıklarını aktaran Koca, 3. sayıda ise Mehmet Akif Ersoy dosyasını 96 yazarla hazırladıklarını ifade etti.

Koca, Hz. Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un bir pergel olduğu yorumunu yaparak, "Bu pergel bir ayağı sabit olarak Anadolu'nun bağrında Türk düşüncesini, İslam metodolojisini aktarması daimdir. Bu anlamda bu üç ismin bizim düşünce hayatımıza, Türk ve İslam kültürüne sunmuş olduğu hizmetleri takdirle yad etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde ayrıca Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya "İlim, İrfan ve Hikmet Ehli Akif" başlığı altında şairin entelektüel birikimine, yazar Fahrettin Gün ise Ersoy'un karakterine dair birer konuşma yaptı.