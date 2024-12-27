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Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
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İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı'daki kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Edirnekapı'daki kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu dua etti. Ersoy'un kabrine protokol üyeleriyle birlikte karanfil bırakan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında törene katılan çocuklarla sohbet etti. Edirnekapı'ya gelen öğrenciler de Ersoy'un kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Törene, Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen katıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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