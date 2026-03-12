Haberler

Bakan Yumaklı:  Tbmm Genel Kurulu'nda Kabul Edilen Milli Parklar Kanunu Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Parklar Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu yasanın doğayı koruma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Parklar Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Yumaklı, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor; bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı