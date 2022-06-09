Milli Mücadele yolunda kano ile 15 gün kürek çektiler - Haberler

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu Limanı'na tekne ve takalarla cephane taşınmasını canlandırmak amacıyla Kabataş İskelesi'nden kanolarla yola çıkan iki arkadaş 15 günlük yolculuğun ardından İnebolu Limanı'na ulaştı.

Sporcular Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, 25 Mayıs'ta İstanbul Kabataş İskelesi'nden denize açıldı.

Geceleri sahillerde mola vererek sabah tekrar yollarına devam eden kanocular 15 günde 480 kilometre kürek çekerek İnebolu Limanı'na ulaştı.

Kanocuları İnebolu açıklarında Sahil Güvenlik botu ve balıkçılar karşıladı. Bayraklarla donatılan balıkçı teknelerinden renkli sis bombaları atıldı.

Kanocular çıktıkları İnebolu sahilinde ise Vali Avni Çakır, Kaymakam Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Ergün ve Kara, İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Vali Çakır'a teslim etti.

Bayrağı öperek teslim alan Çakır, genç kanocuları tebrik ederek, "Atalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin izinde bir kahramanlık destanı da onlar verdiler. İstiklal Yolu etkinliklerimize müthiş bir katkı sundular. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayrak her daim göklerde şanlı şanlı dalgalanacak. Allah razı olsun. Bu yiğitleri alınlarından öpüyoruz." dedi.

Keremhan Kara, AA muhabirine, yıllardır bu yolculuğun hayalini kurduklarını söyledi.

Bugün hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kara, "Çok zorlayıcı bir 15 gündü. Ama bizim buraya geldiğimizde halkın bizi coşkulu karşılayışı, o zorluğun hepsini sildi. Şu an aşırı heyecanlıyız, aşırı mutluyuz. Çünkü buradaki herkes bizi karşılamak için limana geldi. Bir bayram havası vardı." diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu üzerinden taşınan silah ve cephanenin, deniz yoluyla İstanbul'dan İnebolu Limanı'na getirildiğini hatırlatan Kara, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan İnebolu Limanı'na olan yolculuk daha önce herhangi bir etkinliğe sahne olmadı. Biz bunu ilk olarak yaptık. İstanbul'dan bir bayrak teslim aldık ve 101 yıl önce atalarımız nasıl kürekle veya takalarla sessizce İnebolu Limanı'na geldiyse biz de kendi küreklerimizle, kendi kanolarımızla sessiz bir şekilde İnebolu Limanı'na geldik. Biz aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece hatırlattık bunları. 101 yıl önce atalarımız ecdatlarımız yaptı, biz bugün aldığımız bütün tebrikleri onlar adına alıyoruz, biz sadece onlara teşekkür ediyoruz."

Ahmet Ergün ise karşılama sırasında duygu dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Atalarımızın Milli Mücadele'deki destansı mücadelesini bir nebze gençlerimize, gelecek nesillere hatırlatabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.