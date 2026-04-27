Milli muay thai sporcusu liseli Beyza'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lise öğrencisi Beyza Oktan (16), 2 yıl önce başladığı muay thai sporunda çıktığı 23 karşılaşmanın 22'sinde galip gelip, turnuvalarda şampiyonluklar kazanarak milli takıma yükseldi. Oktan, "İlerideki hedefim de Avrupa ve dünyada İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Arif Nihat Asyalı Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Beyza Oktan, yaklaşık 2 yıl önce muay thai yapan ağabeyi Muhammet Oktan'ın önerisi ile bu spora yöneldi. Bir süre antrenmanlar yapan Oktan, hocalarının dikkati çekince turnuvalara hazırlandı. Bu güne kadar katıldığı turnuvalardaki 23 karşılaşmasının 22'sini kazanan Oktan, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Geçen yıl Kırklareli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oktan, milli takıma seçildi. Beyza Oktan, son olarak Antalya'da düzenlenen ve 25 ülkeden 400'e yakın sporcunun katıldığı 13'üncü IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nda 63,5 kiloda altın madalya kazandı.

'HEDEFİM, AVRUPA VE DÜNYADA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK'

Antrenmanlarını hocaları ve spora yeni başlayan lise 9'uncusu sınıf öğrencisi kız kardeşi Elif Oktan ile sürdüren Beyza Oktan, hedefinin milli forma ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Muay thai sporuna ağabeyinin teşvikiyle başladığını belirten Oktan, "Ağabeyimin bu spora gitmesi beni de bu spora gitmeye teşvik etti ve daha sonrasında ben de bu spora başladım. İlk önce maçlara katılıp bol bol madalya kazanmak, başarmaktan öte sevdiğim sporu yapmak ve kendimi savunmayı öğrenmekti. Ama daha sonrasında da hocalarımın beni keşfetmesiyle birlikte maçlara katılmaya başladım. Geçen sene Kırklareli'de düzenlenen karşılaşmada ilk defa Türkiye şampiyonasına çıktım. 2 maçı nakavtla, 1 maçımı da sayı puanı alarak Türkiye şampiyon oldum ve milli takıma katılmaya hak kazandım. Antalya'da düzenlenen 13'üncü IFMA Open Cup'a katıldım, milli takımı burada temsil ettim ve bütün maçlarımı nakavt alarak şampiyon oldum. Şu ana kadar yenilgisiz bir şekilde ilerlemiş olsam da daha ileri sürelerde kaybetsem bile çok iyi bir şekilde dövüşerek kaybetmek istiyorum. İlerideki hedefim de Avrupa ve dünyada İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum. Rakiplerimin hepsi çok iyi, saygılı rakiplerimdi. İlk defa milli takımla birlikte hareket etmek, Türk bayrağını temsil etmek çok güzel ve çok gurur verici bir duyguydu. Ben de ilk defa böyle bir atmosferin içinde bulunduğum için kendimle çok gurur duyuyorum ve rakiplerin hepsini nakavt ederek çok güzel bir şekilde maçlarımı aldım ve ilimize, ilçemize altın madalyayı getirdim" dedi.

'HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR SPOR'

Muay thai sporunu herkese tavsiye eden Oktan, "Bütün sporlara başladığınızda ilk başta zor gelebilir. Bu sporları gerçekten severek yapıyorsanız iyi bir seviyeye gelebilirsiniz. Muay thai sporu da şu an bazılarının gözünde sokak kavgası gibi bir spor olarak görünebilir. Ama aslında kendimizi savunmamız için en gerekli sporlardan bir tanesi de bu. Gerçekten savunma sporu diyebileceğim bir spor. Bence her kadının yapabileceği bir spor. Çünkü hani şu an erkekler yapabiliyorsa kadınlar niye yapamasın? Herkesin yapabileceği bir spor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı