İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'nin "Gazze" başvurusu ile ilgili karar çıktı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler

97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT casus taktiklerini paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Akademisi, 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran "Casuslardan Korunma" adlı Osmanlıca yayını Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı. Kitapta casuslardan korunma taktiklerinden "Casuslar Nasıl Adamlardır ve Vazifeleri", "Boşboğazların Casuslara Hizmeti ve Vatana Zararları" gibi ilgi çeken bölümlerin yer aldığı görüldü.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), 1928'de yazılan ve halkı casusluk tehditlerine karşı uyaran "Casuslardan Korunma" adlı Osmanlıca yayını Latin harflerine aktararak yeniden yayımladı.

"ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"

"Casuslardan Korunma" isimli kitapçık, "Casuslar Nasıl Adamlardır ve Vazifeleri", "Boşboğazların Casuslara Hidmeti ve Vatana Zararları" ile "Boşboğaz ve Casuslarla Uğraşılması" başlıklı üç bölümden oluşuyor. Kitapçığın dijital sürümüne, Milli İstihbarat Akademisinin sosyal medya hesabından erişim sağlanabiliyor.

97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT'ten 'casuslardan korunma' taktikleri

HALKI BİLİNÇLENDİRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞ

1928 yılında Harbiye Mektebi Tabiye muallimlerinden Binbaşı Sami tarafından kaleme alınan kitapçık, MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner tarafından yeniden hazırlandı. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlanan kitapçığın, o dönemde genişleyen istihbarat faaliyetleri çerçevesinde halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğinde olduğu kaydedildi.

DÖNEMİN TEHDİT ALGILARINI BUGÜNE TAŞIYOR

Türk milletinin, yabancı ülke servislerinin açık ve örtülü operasyonlarına karşı farkındalığını artırmak için kaleme alındığı belirtilen kitapçığın, o dönemin tehdit algılarını ve karşı istihbarat stratejilerini bugüne taşıdığı ifade edildi. İstihbarat faaliyetlerinin hızla arttığı, dış tehditlerin özellikle casusluk faaliyetleri aracılığıyla toplumun en ince noktalarına kadar nüfuz etmeye çalıştığı bir dönemde yayımlandığı aktarılan kitapçığın, halkı ve orduyu bu tehditlere karşı uyarmayı, casusluk yöntemleri ve davranış biçimlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediği bildirildi.

97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT'ten 'casuslardan korunma' taktikleri

KORUNMA TAKTİKLERİ

Açıklamada, "Casuslardan Korunma" kitapçığından bazı dikkati çekici kesitler de yer aldı.

Söz konusu kesitlerde şu ifadeler kullanıldı:

  • Soru: Birinci ve ikinci kısımlarda casus ve boşboğazların nasıl adam olduklarını iyice anladın mı?
  • Cevap: Evet efendim, çok iyi anladım.
  • Soru: O halde bunlara karşı ne yapmak lazımdır?
  • Cevap: Boşboğazların ağzını tutmak casusların da haber almak için yapacakları tertibatları bozmak lazımdır.
  • Soru: Arkadaşlarından birisi böyle boşboğazlık yapmak isterse ne yaparsın?
  • Cevap: Yapmaması için birkaç defa tembih ederim, eğer dinlemezse derhal zabite malumat veririm.
  • Soru: Bir insan boşboğazlık yapmamak için ağzını nasıl kapamalıdır?
  • Cevap: Gerek bildiğini ve gerekse yalan yanlış işittiği sözleri hiçbir yerde söylememek suretiyle ağzını kapamalıdır.
  • Soru: Casuslara karşı nasıl davranırsın?
  • Cevap: Efendim, bunlarla uğraşmak çok güçtür. Eski hikayelerde işittiğimiz gibi yedi başlı su aygırı var imiş, işte casuslar da tıpkı buna benzermiş, bir kafasını kesersek yerine bir kafa daha türermiş. Bunun için bu gibilerle ancak hükümetimizin yaptığı muntazam teşkilatla karşı gelinebilir.
  • Soru: Sizlere hiçbir vazife düşmez mi?
  • Cevap: Evet efendim. Yalnız biz askerler değil bütün memleket halkı dahi casuslarla uğraşmalıdır. Herkes memleketi hakkında iyi, kötü her ne işitirse derhal haber vermelidir ve bir adamın casus olduğundan şüphe edilirse hemen yakalayıp asker ise zabitine, başı bozuk ise polise teslim etmelidir."

97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT'ten 'casuslardan korunma' taktikleri

"CASUSLAR NASIL ADAMLARDIR VE VAZİFELERİ"

Kitapçığın, "Takdim" bölümünde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin değerlendirmeleri de yer aldı. Köse, takdim yazısında "Casuslardan Korunma" başlıklı metnin, içeriği ve üslubu göz önünde bulundurulduğunda, olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Kitle iletişim aygıtlarının henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde gazete, kitapçık, broşür ve benzeri yayınların, bilginin kamusallaşması ve yaygınlaşması için en önemli araçlar olduğuna vurgu yapan Köse, "İstihbarat gibi kritik bir konuda, ülkenin en ücra köşesindeki halkı dahi uyarmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hazırlanan Casuslardan Korunma; dönemin koşullarına uygun, içeriği ve üslubu ile özgün bir nitelik taşımaktadır. Günümüzden geriye dönüp bakıldığında dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarata ve casusluk faaliyetlerine yaklaşımını ve devletin buna karşı ilgili personelini ve halkı bilinçlendirmek için kullandığı yöntemleri anlamamızı sağlaması açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT casus taktiklerini paylaştı
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Gelişiyle gidişi bir oldu
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Bugünkü adıyla İKK "İstahbarata Karşı Koyma..." Sağolsun, Polat Alemdar tüm memleketi istihbaratçı yaptı. Herkes racon öğrendi... Bir de deli Hikmetten komplo teorilerini öğrenmeyeydik iyiydi. Herkes herbokalog oldu, kanallarda allemeyim diye geziyor...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.