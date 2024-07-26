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Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı'nın alkışlanmasına tepki gösterdi

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Antalya'da bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Platform üyeleri, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu cümlelerin kongre üyelerince alkışlanmasını kınadı.

Antalya'da bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami önünde toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Mahsum Emre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu cümlelerin kongre üyelerince ayakta alkışlandığını hatırlattı.

Kongrenin, yüzyıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı verdiğini ifade eden Emre, "ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir." dedi.

Emre, ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Soykırıma destek verenler hesap verecek. " diye konuştu.

Açıklamaya platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Binyamin Netanyahu Antalya İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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