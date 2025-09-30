Milli Güvenlik Kurulu, Terörsüz Türkiye ve Uluslararası Gelişmeleri Görüşmek Üzere Toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik çalışmalar, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 17.00'de başladı. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtilirken, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile Ukrayna- Rusya savaşının da değerlendirileceği aktarıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
