Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığın'da toplandı! Ana gündem maddesi sınır ötesi operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya ve İran arasında Tahran'da gerçekleştirilen 3'lü zirvede Suriye'ye operasyon konusunda net mesajlar vermişti. "Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon konusunda kararlı olduklarını belirtmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndek saat 16.10'da başladı.

SINIR ÖTESİ OPERASYON ELE ALINACAK

Toplantının ana gündem maddesi ise terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıkları olarak öne çıkıyor. Toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

ERDOĞAN TAHRAN'DA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki zirvede Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili, "Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Suriye'de terörle mücadelede Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, ülkenin YPG/PKK'dan kurtulmasını sağlamaktır. Teröre karşı mücadelemiz terörü kim savunursa savunsun devam edecek. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. YPG/PKK, dış desteklerle Suriye'yi bölüyor. Türkiye buna kaygısız kalamaz." demişti.

"OPERASYONUN VAKTİ ÇOKTAN GELMİŞTİR"

Operasyonun vaktinin çoktan geldiğini belirten Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. İran ve Rusya'nın endişelerimizi anladıklarını görüyoruz. Ancak sadece söz, kafi değil. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.