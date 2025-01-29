Kamu kurumuna onlarca personel alınacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 40 denetmen yardımcısı alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 denetmen yardımcısı kadrosu için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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