Milli Eğitim Müdürü'nden Yaralı Öğretmene Ziyaret

Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İpekyolu ilçesindeki bir okulda 19 Eylül'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmeni evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Aras, 19 Eylül'de yaşanan saldırı sonucu yaralanan öğretmenin evine misafir oldu.

Meslektaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.