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Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Denizcilik Eğitimi Vurgusu

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Denizcilik Eğitimi Vurgusu
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Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kabahasanoğlu, denizcilik eğitimine verilen önemi vurgularken, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemelerine dikkat çekti.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, ziyarette aldıkları eğitimle geleceğin denizcileri, kaptanları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette okul hakkında bilgiler alan Kabahasanoğlu, buradaki öğrencilerin aldıkları eğitimin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nda denizlerin ve denizcilerin öneminin çok daha büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kabahasanoğlu, şöyle konuştu:

"Son yirmi yılda her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da ülkemiz çok ileri seviyelere ulaştı. Büyük gemilerimiz, yeraltı gemilerimiz, silahlı insansız deniz araçlarımız, akıllı denizaltı füzelerimiz gibi bir sürü yeniliklere imza attık. Bunları sizin ağabeyleriniz ve ablalarınız yaptı. Sizler bunlardan daha iyilerini yapacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize başarılar diliyorum."

Okul Müdürü Bülent Saka da ziyaretinden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz adına kendisinden ne talep ettiysek her talebimizi imkanlar ölçüsünde yerine getirdi. Bizleri ziyaretleri her daim moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Müdürümüzün öğrencilerimizi ziyaretleri, öğrencilerimizle sohbetleri öğrencilerimizin ufuklarını ve çalışma azimlerini artırdığına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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