Milli Eğitim'den Öğrenci Dil Varlığını Güçlendirme Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi 2. Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'ndaki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi"nin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle uyumlu olduğunu söyledi.

Yelkenci, projenin bakanlığın 15 biriminin de aktif katkısıyla yürütüldüğünü belirterek, "Bu çalışmamız, Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin amaçlarına ulaşması, hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli bir imkan tanıyacak. Çünkü Türkiye Yüzyılı Maarif modeli beceriler ve eylem değer çerçevesi üzerinde kurulu. Bakanlığımız tarafından beceri ve değer temelli bir program olarak tasarlandı." dedi.

Projenin en birinci amacının kavramlarla düşünen değerlerle yaşayan nesiller yetiştirmek olduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:

"Bunun için de elbette ki Türkiye Yüzyılı Maarif modeli doğrultusunda bu çalışmamızın da büyük bir etki sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu projeyle öğrencilerimizin yaş ve sınıf düzeylerine, seviyelerine uygun kavram, deyim ve atasözlerini bilimsel olarak tespit etmeyi, Türkçe'nin doğru, etkili ve işlevsel kullanımını desteklemeyi, ders kitaplarını ve eğitim materyallerini söz varlığı bakımından zenginleştirmeyi, okuma kültürünü ve değer temelli dil öğretimini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Bizim, dilimiz ve kültürümüzün devamlılığı için, milletimizin, yüzyıllar boyunca var olabilmesi için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz."

Yelkenci, "özel amaçlı derlem" denilen, öğrencilerin muhatap olacağı metinlerde hangi kelimelerin olacağı konusunun projenin en zor tarafı olduğunu anlattı.

Yapay zeka projede kullanılıyor

Bu noktada yapay zekadan da istifade ettiklerine dikkati çeken Yelkenci, "Bu proje aynı zamanda yapay zeka için, yapay zekanın Türk dilinde geliştirilmesi açısından da dil işleme modelinin de kurulması noktasında özellikle önemli bir etki yaratacağını, bir katkı sunacağını da söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yelkenci, bu projeyi Türkiye genelinde büyük bir dil seferberliği olarak da ifade edebileceklerini sözlerine ekledi.

Çalıştay kapsamında yazar Beşir Ayvazoğlu, "Türkçe Neler Kaybetti" başlıklı konferans verdi.