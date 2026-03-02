Haberler

Okullarda 5 Mart'ta ilk derste Yeşilay anlatılacak

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Mart tarihinde tüm resmi ve özel okullarda 'İlk Dersim Yeşilay' etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda 5 Mart Perşembe günü "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği yapılacak.

Yeşilayın açıklamasına göre, her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinliğin 5 Mart Perşembe günü 08.30-09.30 saatlerinde Üsküdar İlkokulunda yapılacak örnek uygulamasına, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katılacak.

Yeşilay tanıtım videosunun izletileceği, "Yeşilay'ı Tanıyalım" oturumunun düzenleneceği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapılacak.

Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelenecek.

Resmi yazıyla okullara bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazıyla duyurulan uygulamayla, Türkiye genelinde ilk ders zilinin "sağlıklı bir gelecek için" çalmasının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye eş zamanlı Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularının anlatılacağı etkinlik kapsamında, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
