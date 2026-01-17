Halk eğitimi merkezlerinde "üçüz dönüşüm"le iş gücü piyasası şekillendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen "üçüz dönüşüm" yaklaşımlı yeni nesil eğitimlerle, bireylerin geleceğin iş gücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Her yaştan bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmesine olanak tanıyan halk eğitimi merkezleri bünyesinde, 75 alanda 2 bin 216 mesleki, 1112 genel kurs olmak üzere toplam 3 bin 328 kurs programıyla toplumun her kesimine mesleki, toplumsal ve kültürel alanlarda ücretsiz eğitim fırsatları sunuluyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü bir arada ele alan ve eğitim, istihdam ve toplumsal kapsayıcılığı ön plana çıkaran üçüz dönüşüm sürecinde, halk eğitimi merkezlerinde yeşil ekonomi, dijital yetkinlikler, sosyal uyum, beceri kazanma ve istihdama erişimi destekleyen projeler hayata geçirildi.

Yeşil dönüşüm kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve atık yönetimi gibi alanlarda eğitimler sunularak çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Dijital dönüşüm ile bireylerin dijital okuryazarlık, yapay zeka, veri analitiği ve e-ticaret gibi alanlarda yetkinlik kazanmaları sağlanıyor.

Toplumsal dönüşüm boyutunda ise kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim programları sunuluyor, vatandaşların yeni beceriler kazanarak iş gücü piyasasında yer almaları destekleniyor, sosyal uyum ve istihdama erişim artırılıyor.

Kadınların dijital pazarlama ve okuryazarlık alanında yetkinlik kazanmasını destekleyen "Dijital Benim İşim Programı" ile 2020'den bu yana 50 bin kadına eğitim verilerek, kendi işlerini kurmaları ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları desteklendi.

Yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla, "Halk Eğitimi Merkezlerinin Renovasyonu" çalışması doğrultusunda mesleki eğitim altyapısı modernize edilerek aşçılık, tekstil, kuyumculuk ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda 54 yeni atölye kurularak hizmete açıldı.

Yenilenebilir enerji alanında 128 kurs açıldı

Halk eğitimi merkezlerinin AR-GE kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan IPA III STIRD (Supporting Twin Transformation by Increasing The R&D Capacity of Lifelong Learning Centers) çalışması ile sunulan dijital beceri eğitimleri ve mesleki gelişim fırsatlarıyla, özellikle ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin dijital ve mesleki gelişimlerinin artırılması ve istihdama erişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

Eğitimlere katılma konusunda yaşanan zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla kısa süreli, esnek ve iş gücü piyasasında karşılığı olan mikro-yeterlilik programları düzenleniyor.

Kadın katılımcılar için çocuk dostu alanlara sahip halk eğitimi merkezleri pilot uygulama noktaları olarak belirlenerek esnek ders saatleri ve rehberlik hizmetleriyle süreç destekleniyor, gençler için ise kariyer rehberliği, dijital ve yeşil beceriler odaklı eğitimlerle istihdama geçiş kolaylaştırılıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmayla dijital beceriler, sürdürülebilir üretim, mesleki gelişim, kadın girişimciliği gibi alanlarda fırsatlar sunularak bireylerin yenilikçi sektörlere entegrasyonu ve değişen sektör taleplerine uyumlarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

"Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam Edilebilirliğin Artırılması" programıyla, yeşil ekonomi odaklı mesleki eğitimlerle istihdam teşvik ediliyor, göçmenler ve kadınların sektörde yer almaları sağlanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuluyor.

Program kapsamında, güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe "harmanlanmış öğrenme modeli"yle açılan 128 kursta 1875 katılımcı sertifika sahibi oldu, 10 ilde kurulan 11 yenilenebilir enerji atölyesi ve laboratuvarıyla da uygulamalı eğitimler sağlandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve üçüz dönüşüm yaklaşımıyla hayata geçirilen, yeni meslek alanlarında vasıflı iş gücüne geçiş, beceri kazanımı ve yeniden beceri edinimini teşvik eden bu çalışmalarla, bireylere çağın gerektirdiği yeni beceriler kazandırılıyor ve dezavantajlı gruplar destekleniyor.

Eğitim-sanayi-istihdam ekseninde hayata geçirilen projeler ve geniş kapsamlı kurs programlarıyla, bireylerin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlamalarının yanı sıra sosyal kapsayıcılık ve ekonomik kalkınma desteklenerek toplumsal dönüşüme katkı sunmak amaçlanıyor.