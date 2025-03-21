'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İşte dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarının bilançosu

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretlerinde düzenleme yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretlerinde düzenleme yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu yapılacak bilim ve sanat merkezi değerlendirmeleri için yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Her bir oturumda günde 5 saati geçmemek üzere, 1 saat ek ders ücreti verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlandığına göre, bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde, ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

OTURUM BAŞINA ÜCRET BELİRLENDİ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Hafta sonu farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının aynı günde yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin olmak ve günde 5 saati geçmemek üzere, her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, gözetmenlik, uygulayıcılık görevleri birlikte verilmeyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBünyamin Aktaş:

kimse almak istemez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title