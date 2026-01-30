Haberler

Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak adaylar duyuruldu

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen adayı için hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adayları 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan etti. Yerleştirmeler, MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak yapıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Milli Eğitim Akademisi'nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 'personel.meb.gov.tr' adresinden duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenerek 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edildi.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILDI

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitimler tek bir merkezde gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alındı, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirildi. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Akademi hazırlık eğitimleri; Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde yürütülecek.

