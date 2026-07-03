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Bakan Tekin'den yurt dışı öğretmenlere oryantasyon mesajı

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Ankara.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı'nda konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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