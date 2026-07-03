Bakan Tekin'den yurt dışı öğretmenlere oryantasyon mesajı
Ankara.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı'nda konuştu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.