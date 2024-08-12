Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Okur'un annesinin cenaze törenine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı. Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki Nuriye Okur'un cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki Nuriye Okur'un Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına katılan Bakan Tekin, Daire Başkanı Okur'a başsağlığı diledi.

Namazın ardından Okur'un cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ile Okur'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ahmet Yesevi Yusuf Tekin Ali Okur karaman Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor 2024-25? Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yayınlanacak mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı? Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title