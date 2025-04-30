Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, savunmasında ölen genci suçladı

Kerem Kınık'ın kızı, savunmasında ölen genci suçladı

Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremler sonrası 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını duyurdu.

İstanbul'da 6.2'lik sarsıntıyla başlayan deprem fırtınası devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, büyük paniğe neden olan depremler sonrası İstanbul genelinde 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını ifade etti.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, "Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. Bin 381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaşmıştı.

Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Evet şimdi senaryocular birazdan yazmaya başlar o yereleri rant amaçlı satacaklar falan diye otel yada AVM yapacaklar diye hadi bekliyoruz sizi hayalperestler

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

eyüp de okul u yıkıp yerine rezıdans yapanlar da akp tüm kamu kurumları sattılar zaten ülkede bir yerden sonra devlete ait tek şey vergi kalacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Olsun ama okullarda kalorifer var değil mi bakanım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.