Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 6.2'lik sarsıntıyla başlayan deprem fırtınası devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, büyük paniğe neden olan depremler sonrası İstanbul genelinde 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını ifade etti.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, "Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. Bin 381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaşmıştı.