Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Öğretmenler Günü'nde Yürüyüş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında İstanbul Belgrad Ormanı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Belgrad Ormanı'nda düzenlenen yürüyüşte, yaklaşık 6 kilometrelik güzergahın tamamlanmasının ardından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli egzersizler yapıldı.

Etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin kişisel sağlık üzerindeki etkilerine dikkati çekmek, eğitimcilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına öncülük ederek toplumsal fayda oluşturulması ve gönüllü katılımla spor kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

Yürüyüş sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 81 ilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının takımlar kurarak yarıştığı 3'üncü Kamu Spor Oyunları kapsamında 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü takım temsilcisi öğretmenler kupalarını Bakan Tekin'in elinden aldı.

Yürüyüşe, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar da katıldı.

Bakan Tekin, etkinliğe ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü haftası etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimizle birlikte Belgrad Ormanı'nda düzenlenen yürüyüş programına katıldık. 3'üncü Kamu Spor Oyunları organizasyonunda 3 Türkiye Şampiyonluğu kazanan öğretmenlerimize kupalarını takdim ettik. Geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum."