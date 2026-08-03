Bakan Tekin, mezun olduğu lisede öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT EBA ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Meddahın Dilinden" programının ilk bölümünde mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sanatçı Ahmet Yenilmez'in sunuculuğunu üstlendiği programın ilk bölümü Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Tekin, "Çok heyecanlıyım, okula yeni başlamış gibi." ifadesini kullandı.

Eğitim ve kariyer hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kariyer tercihine yön veren süreci öğrencilerle paylaştı.

Tekin, lise yıllarında kamu yönetimi ve Türkiye'nin siyasal yapısına ilişkin eğitim almanın faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bu dönemde gençlerin ideolojik kimliklerini oluşturmaya ve kendilerine göre bir Türkiye ile dünya tasavvuru geliştirmeye başladıklarını ifade etti.

Tekin, "Bütün gençlerde vardır ya 'Türkiye nasıl kurtulur?' Kendi ideolojik perspektifinize göre bir reçeteniz olur. Biz de o dönem nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi konuşurduk." dedi.

Bakan Tekin, gençlik yıllarında hayalini kurduğu çalışmaları bugün gerçekleştirmenin kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

Ders kitaplarında geçen bazı kavramlara değinen Tekin, kavramların öğrencilerin tarihi olayları ve dünyayı algılayış biçimini etkilediğine, şekillendirdiğine işaret etti. "Coğrafi keşifler", "Haçlı Seferleri" ve "Orta Asya" gibi kavramlar üzerinden örnekler veren Tekin, kullanılan terminolojinin tarihi ve bilimsel bakış açısıyla değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Gençlere üç tavsiye

Sunucu Ahmet Yenilmez'in, "Gençlere olmazsa olmaz üç şey söylemek ister misiniz?" sorusuna karşılık Tekin, gençlere, "vatan ve millet sevgisi", "disiplinli çalışma" ve "manevi değerlere bağlılık" tavsiyesinde bulundu.

Her işte ülkeye faydayı öncelemek gerektiğini belirten Tekin, "Her ne iş yaparsanız yapın, şu soruyu mutlaka sorun, vatana millete ne faydası var bunun?" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, rekabetin yoğun olduğu bugünün dünyasında başarının disiplinli çalışmadan geçtiğini belirterek, gençlere çalışkan olmalarını tavsiye etti.

Dijital çağda manevi değerlerin korunmasının önemini vurgulayan Bakan Tekin, "İnanç, itikat ve maneviyat noktasında eksiğiniz olursa bu dünyada psikolojik bunalımlarla karşı karşıya kalırsınız. Sizi ayakta tutabilecek şey, maneviyatınız olacak. Maneviyatınızı güçlü tutun." dedi.

Meddahın Dilinden

"Meddahın Dilinden", hafta içi her gün saat 17.30'da TRT EBA ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Sanatçı Ahmet Yenilmez'in sunuculuğunu üstlendiği programda, her bölümde çekim yapılan ilin eğitim ve kültürel geçmişi tanıtılıyor, ardından bulunulan okuldan yetişen rol model isimlerin hayat hikayeleri anlatılıyor. Program, şehrin kültürel hafızasında yer eden önemli bir ismin, meddah anlatımıyla izleyiciye aktarılmasıyla sona eriyor.

Kaynak: AA