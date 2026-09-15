Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sudanlı mevkidaşı Hajar ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin'in, Hajar ve beraberindeki heyetle görüşmesi Bakanlık'ta gerçekleşti.

Türkiye ile Sudan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirten Tekin, Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için Hajar'a teşekkür etti.

Tekin, Sudan heyetinin gündeme getirdiği mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapının yeniden inşa edilmesi, Sudan Dil Merkezi'nde Türkçe kurslarının açılması gibi konularda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Tekin, iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin hukuki zemine oturtulacağı bir mutabakat zaptının da hazırlanacağını aktardı.

Sudan Eğitim Bakanı Hajar da Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerine işaret ederek, Sudanlı öğretmenlerin Türkiye'de elektronik platformlar üzerinde eğitim görmelerini istediklerini, öğretmenlerin Türkçe eğitimi almasını ve Sudan'da Türkçe öğretilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA