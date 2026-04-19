MEB Birim Amirleri Toplantısı Bakan Yusuf Tekin Başkanlığında Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası bölgedeki çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Okul güvenliği ve öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehditler üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla birim amirleri toplantısı düzenledi. Toplantıda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Tekin, toplantıda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen menfur saldırılar sonrası bölgede yürütülen faaliyetlere ve alınan tedbirlere ilişkin son bilgileri aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Tekin, bakanlık birimlerince ilk günden itibaren sürdürülen psikososyal destek ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tekin; öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanında olmak için gerekli tüm adımları ivedilikle attıklarını söyleyerek, bu konuda herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi talimatını tekrarladı.

Toplantıda, okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar, risk alanları, mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu konuda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.

Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklar ile çözüm önerileri ve okul içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, çocukların maruz kaldığı veya kalabileceği tehlikelerle mücadele edilmesi için özellikle öğretmen ve velilerle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: ANKA
