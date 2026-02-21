Milli Eğitim Bakanı Tekin "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ramazan ayı ülkemizde birlik, beraberlik duygularının, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik hukukuna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem." dedi.

Bakan Tekin, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret etti. Tekin, vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını kutladı.

Tekin, ramazan ayının Türk kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Ramazan ayı ülkemizde birlik, beraberlik duygularının, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik hukukuna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem. Ramazan ayı iftar sofralarıyla başlayan, sahurla bereketlenen ve gün içerisinde dualarımızla, davranışlarımızla şekillendirdiğimiz güzel bir ay." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında çok yoğun katılımla bu coşkunun yaşandığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu duygularla, bu birliktelik, beraberlik arzusunun, ihtiyaç duyulduğunda arkasına bakmadan ülkesi, milleti, vatanı için fedakarlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için okullarımızda bir dizi etkinlik başlattık, bir genelge ile bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygular, bu hisler yaşatıldığı sürece milli birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir."