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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini duyurdu. Kanun taslağında ise şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'te olacağını duyurması sonrası kanunun detayları merak konusu oldu. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı kanun teklifinde, bu hafta yapılacak toplantı ile son şekli verilecek.

CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK

Kanun teklifine göre, okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da kanun teklifinde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecekMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

ÖZEL OKULLARDA ŞİDDET UĞRAYAN ÖĞRETMENLER KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılması.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

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Yorumlar (5)

Burak Tezel:

Özel okullarla kamudaki öğretmenlerin bütün haklar, maaş dahil her konuda eşit olması lazım. Böyle bir ayrım dünyanın hiç bir yerinde yok.

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İdris Bilen:

geç kalmış bir karar

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Güven önemlş:

çok iyi

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Erhan BALTACI:

Özel okulların geneli rant kapısı,keza dersaneler yine öyle, Müfradatın dışında yardımcı kitaplar yok şu yayınlar yok bu yayınlar en sonunda milli eğitim müdürü okulda gördüğünüz derslerden soru çıkacak demez mi? Devlet okullarına kaliteli bir eğitim modeli getirip tek çatı altında toplanmalı

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Aysel Doğan:

bu ozel okullu olan madde sanki siddeti artiracak gibi duruyor kpssye kimse calismaz??????

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