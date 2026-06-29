Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgiyi beceriye dönüştürüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilgiyi elde eden çocuklar bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğitim öğretim tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli buradan ortaya çıktı." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen ve öğretmenlerin sahne sanatları alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmesi amacıyla kurulan Maarif Tiyatro Akademisi'nin sertifika törenine katıldı.

Burada konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çok kapsamlı bir müfredat değişikliği yaptıklarını belirtti.

Müfredat değişikliğinin önemli parametrelerinden birinin çocukların okullarda edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmesi olduğunu söyleyen Tekin, öğrencilerin artık bilgiye erişme konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade etti.

Yusuf Tekin, modelle öğretim programlarını bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Bu bizim uluslararası göstergelere ve uluslararası sisteme entegre olabilmemiz açısından mutlaka yapmamız gereken bir değişiklikti. Artık 1980'li, 1990'lı, 2000'li yılların başındaki dönemleri yaşamıyoruz. Bilgiyi elde eden çocuklar, bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını toplumsal hayatta, iş hayatında, aile hayatında ne tür sorunların çözümünde kullanabileceklerini öğrenmezlerse eğitim öğretim tartışılır hale gelir, işlevsiz hale gelir. Buradan hareketle programlarımıza bir revizyon yapmaya çalıştık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli buradan ortaya çıktı." diye konuştu.

Bu değişikliği yaparken ön plana çıkarmaları gereken hususların olduğuna dikkati çeken Tekin, bunlardan birinin toplum ve milleti bir arada tutan milli birliği ve beraberliği sağlayan geleneklerin, kültürün, tarihin ve medeniyet birikiminin göz önünde bulundurulması olduğunu vurguladı.

Tekin, bunun yanı sıra çocuklara destek olacak, onların diğer yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarabilecek bir alan oluşturmaları gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun yolu da çocuklarımızın her türlü sanatla ilişkisini güçlendirmek. Başlar başlamaz ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi, Türkiye'de bütün illerimizde il müdürlerimizden öğretmen arkadaşlarımızın katıldığı 'Maarif Orkestrası' ve 'Maarif Halk Oyunları Topluluğu' gibi sanatsal etkinlikleri öğretmen arkadaşlarımız nezdinde popüler hale getirecek, onlara bu konuda destek olacak bir süreçle başladık. Ardından hala devam etmekte olan ikinci bir süreç var. O da bilhassa güzel sanatlar liselerimizi, tıpkı mesleki ve teknik eğitimde olduğu gibi, tıpkı spor liselerinde olduğu gibi tematik hale getirmek. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

"Cumhuriyet'in 100. yılında literatüre ve kayıtlara geçecek bir iş başardık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çıktılarını önemsediklerini dile getiren Tekin, modelin uygulama alanında kendilerine yeni imkanlar oluşturacağını bildirdi.

Bakan Tekin, eğitim öğretim süreçlerinin içerisine sanatın da dahil edilmesini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesela, seçmeli derslerle ilgili önemli bir değişiklik yaptık. Seçmeli derslerin tamamının tek bir havuzdan yürütülmesi durumunda çocuklarımızın bu türden becerilerini, yeteneklerini ortaya çıkarabilecek derslerin seçilmediğini gördük. Bunun da sağlanması için kültür ve sanat kategorisi ayrı bir kategori oluşturduk. Yani çocuklarımız, haftada 6 saatlik seçmeli derslerden bir tanesini mutlaka bu kategoriden seçmesini arzu ettik. Bunları tamamlayıcı nitelikte birkaç etkinliğimiz daha oldu. Bunlardan bir tanesi, bu konuda farkındalığı artırmak üzere Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekten literatüre geçecek, kayıtlara geçecek iş başardık. 'Cumhuriyete Doğru' oyunu, 36 farklı ilde 41 temsil yaptı. Son final temsilini Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda 30 bin kişiden fazla izleyiciyle yaptı ve bu temsillerin tamamında izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenler, hangi siyasal görüşten olursa olsun, hangi noktada duruyor olursa olsun milli birlik ve beraberliğimiz açısından oyunun, gerek senaryosu itibarıyla gerekse oyuncuların performansı itibarıyla olağanüstü olduğunu ifade etti. Biz, üzerimize vazife olmayan konularda bu tür temsillere hiç girmedik. Hep müfredatımızda çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerini destek ekleyecek içerikler üzerinden adımlar attık.

Yine aynı şekilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 'En Uzun Gece' oyununu oynadık. Senaryosundan kullanılan müziklere kadar her biri bu anlamda çocuklarımıza ülkesine, milletine, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmayı göstermek üzere kurgulanmıştı. Bu eserle öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrenci arkadaşlarımızı da sürecin içerisine dahil etmeye başladık."

"Kar topu gibi büyüyerek arzu ettiğimiz noktaya erişecek"

Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şüheda 1915" oyununun sergilendiğini hatırlattı.

Oyunun herkes tarafından takdirle karşılandığını söyleyen Tekin, eserin 604 kişilik kadroyla yapıldığını, 500'den fazla öğretmen ve öğrencinin rol aldığını dile getirdi.

"Maarif Orkestrası" ve "Maarif Halk Dansları Topluluğu" ile öğretmenlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri ortam oluşturma yolculuğu başlattıklarını aktaran Tekin, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Tekin, "Ben şuna inanıyorum, iyi bir iş başlattığımızda arkamızdan gelenler bu iyi işleri devam ettirecekler ve kar topu gibi büyüyerek arzu ettiğimiz noktaya erişecek. Bunun örneklerini ben daha önceki müsteşarlık döneminde başlattığımız işlerden biliyorum. Bu da bundan belki 10 yıllar sonra arkamızdan çok fazla kişinin sahip çıkacağı ve çok güzel cümlelerle anacağı bir iş oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Tekin, öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.