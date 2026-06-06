Haberler

Bakan Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 8 Haziran'da Kazakistan'ın Türkistan kentine gidecek.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Haziran Pazartesi günü Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

Bakan Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaparak Türkiye'nin eğitim politikası doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaları ve eğitim diplomasisi alanında yürütülen çalışmaları anlatacak.

Toplantıda alınacak kararların imzalanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

Bakan Tekin, Kazakistan ziyareti kapsamında ayrıca Türk Akademisi Bilim Konseyi 8. Toplantısı'na iştirak edecek.

Kaynak: ANKA
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Bunları kimse denetlemiyor mu? Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın

Pazarda 3 adet sucuğu sattıkları fiyata bakın
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Fenerbahçe'de büyük gün! Toplam borç belli oldu