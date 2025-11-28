Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Arnavutköy'deki liseyi ziyaret eden Tekin, okulu gezdi, öğrencilerden oluşan teknoloji takımlarının yaptığı roket, İHA ve yazılımları inceledi.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı öğrencileri tebrik eden Tekin, öğrencilerin yaptığı İHA ve rokete de imza attı. Tekin, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti.

Bakan Yusuf Tekin'e ziyareti sırasında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti.