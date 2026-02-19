Haberler

Bakan Tekin, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir okulda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Aziziye ilçesi Emel Çatal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programına katıldı. Bakan Tekin, atölye alanlarında öğrenciler ile birlikte dönüşebilir malzemelerle fener yaptı. Öğrencilerle boyama da yapan Bakan Tekin, daha sonra hatıra fotoğraf çekildi. Nasrettin Hoca, meddah gösterileri ve ramazan manileri dinleyen Tekin, iyilik kumbarasına da küçük bir not yazarak attı. Tekin, daha sonra Emel Çatal Anadolu Lisesi öğretmenleri ile toplantı yaptı.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok