Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Haberimiz Olsun" programına katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Haberimiz Olsun' programında öğrencilerin sorularını yanıtladı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı. Bakan Tekin, yapay zeka kullanımı ve meslek liseleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haberimiz Olsun" programının özel yayınına konuk oldu.

Bakan Tekin, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA'da haftada 3 gün yayınlanan programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) ana omurgasının, okulda edinilen teorik bilgilerin günlük hayat becerisine dönüştürülebilmesi olduğunu belirterek, model ile hem pedagojik hem akademik anlamda çağın gerektirdiği eğitim kurgusunu yaptıklarını söyledi.

TYMM'nin medya okuryazarlığını da içerdiğini vurgulayan Tekin, gençlerin medya aracılığıyla edindiği bilgilerin doğruluğunu tartabilecek şekilde bilinçlenmesi gerektiğini, "Haberimiz Olsun" programını da bu doğrultuda kurguladıklarının altını çizdi.

Tekin, yapay zeka kullanımının eğitimden uzak tutulmasını savunan bir bakış açılarının olmadığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Şöyle bir perspektifimiz de yok, 'burada olan biten her şeyi çocuklar hemen alsınlar ne getiriyorsa getirsin' de diyemeyiz. O zaman burada milli, toplumsal yapımız, devlet yapımız açısından ne tür sonuçlar doğuracağını analiz ederek, çocuklarımızın temel insan hakları başta olmak üzere evrensel kriterler noktasında, iyi referanslarla besledikleri bir çerçevede yapay zeka uygulamalarını kullanmamız lazım ki çocuklarımız hem yeniliklerden, evrensel olaylardan kopmasın hem de bizim referans değerlerimizden kopmasın. Yani bu dengeyi tutturmamız lazım. Dolayısıyla biz de buradan hareketle kamuda ilk Yapay Zeka Politika Belgesi yayımlayan Bakanlık olduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisine de bu dijital okuryazarlıkla ilgili hususlarda uyulması gereken parametreleri, kriterleri yerleştirdik."

Bakan Tekin, meslek liselerini yeniden prestijli hale getirmenin öncelik verdikleri bir konu olduğunu belirterek, "Bizim, iyi akademik eğitim almış gençlere ihtiyacımız var ama aynı zamanda uğraştığı meslekte el becerileri gelişmiş, meslekle ilgili bütün detaylara vakıf ve bu detayları sahada tecrübe etmiş nitelikli elemanlara da ihtiyacımız var. Bunu yapabileceğimiz en önemli mecra kuşkusuz meslek liseleri." dedi.

Öğrencilere kariyer planlaması, stres yönetimi ve yararlı alışkanlıklar edinmeye yönelik tavsiyelerde bulunan Tekin, Ramazan Bayramı öncesinde, şu mesajı paylaştı:

"Bütün küslüklerimizi unuttuğumuz, hepimizin bir milletin birbirine kenetlenmiş parçaları olma şuurunu içselleştirdiğimiz bir Ramazan Bayramı yaşamamızı temenni ediyorum. Aynı şekilde etrafımız maalesef çatışma ve savaşlarla dolu, Filistin'de, Gazze'de yaşayan kardeşlerimiz İsrail zulmüyle karşı karşıyalar. İsrail'in aymazlıkları sadece orada sınırlı değil, Suriye'de, Lübnan'da, İran'da farklı insan haklarını ihlal eden boyutlara erişti. Aynı şekilde Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. İnşallah Ramazan Bayramı bütün dünyada savaşların sona erdiği, barışın egemen olduğu yeni bir dünyaya kapı olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, inşallah sağlıkla, sıhhatle nice bayramlara erişiriz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?