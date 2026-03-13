Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Haberimiz Olsun" programına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haberimiz Olsun" programının özel yayınına konuk oldu.

Bakan Tekin, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube ve TRT EBA'da haftada 3 gün yayınlanan programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) ana omurgasının, okulda edinilen teorik bilgilerin günlük hayat becerisine dönüştürülebilmesi olduğunu belirterek, model ile hem pedagojik hem akademik anlamda çağın gerektirdiği eğitim kurgusunu yaptıklarını söyledi.

TYMM'nin medya okuryazarlığını da içerdiğini vurgulayan Tekin, gençlerin medya aracılığıyla edindiği bilgilerin doğruluğunu tartabilecek şekilde bilinçlenmesi gerektiğini, "Haberimiz Olsun" programını da bu doğrultuda kurguladıklarının altını çizdi.

Tekin, yapay zeka kullanımının eğitimden uzak tutulmasını savunan bir bakış açılarının olmadığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Şöyle bir perspektifimiz de yok, 'burada olan biten her şeyi çocuklar hemen alsınlar ne getiriyorsa getirsin' de diyemeyiz. O zaman burada milli, toplumsal yapımız, devlet yapımız açısından ne tür sonuçlar doğuracağını analiz ederek, çocuklarımızın temel insan hakları başta olmak üzere evrensel kriterler noktasında, iyi referanslarla besledikleri bir çerçevede yapay zeka uygulamalarını kullanmamız lazım ki çocuklarımız hem yeniliklerden, evrensel olaylardan kopmasın hem de bizim referans değerlerimizden kopmasın. Yani bu dengeyi tutturmamız lazım. Dolayısıyla biz de buradan hareketle kamuda ilk Yapay Zeka Politika Belgesi yayımlayan Bakanlık olduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisine de bu dijital okuryazarlıkla ilgili hususlarda uyulması gereken parametreleri, kriterleri yerleştirdik."

Bakan Tekin, meslek liselerini yeniden prestijli hale getirmenin öncelik verdikleri bir konu olduğunu belirterek, "Bizim, iyi akademik eğitim almış gençlere ihtiyacımız var ama aynı zamanda uğraştığı meslekte el becerileri gelişmiş, meslekle ilgili bütün detaylara vakıf ve bu detayları sahada tecrübe etmiş nitelikli elemanlara da ihtiyacımız var. Bunu yapabileceğimiz en önemli mecra kuşkusuz meslek liseleri." dedi.

Öğrencilere kariyer planlaması, stres yönetimi ve yararlı alışkanlıklar edinmeye yönelik tavsiyelerde bulunan Tekin, Ramazan Bayramı öncesinde, şu mesajı paylaştı:

"Bütün küslüklerimizi unuttuğumuz, hepimizin bir milletin birbirine kenetlenmiş parçaları olma şuurunu içselleştirdiğimiz bir Ramazan Bayramı yaşamamızı temenni ediyorum. Aynı şekilde etrafımız maalesef çatışma ve savaşlarla dolu, Filistin'de, Gazze'de yaşayan kardeşlerimiz İsrail zulmüyle karşı karşıyalar. İsrail'in aymazlıkları sadece orada sınırlı değil, Suriye'de, Lübnan'da, İran'da farklı insan haklarını ihlal eden boyutlara erişti. Aynı şekilde Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. İnşallah Ramazan Bayramı bütün dünyada savaşların sona erdiği, barışın egemen olduğu yeni bir dünyaya kapı olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, inşallah sağlıkla, sıhhatle nice bayramlara erişiriz."