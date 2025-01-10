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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Pakistan'da Eğitim Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Pakistan'da Eğitim Ziyareti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret ederek eğitim hakkında bilgi aldı ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okulda kendisini Türk ve Pakistan bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle konuşan Tekin'e çiçek takdim edildi.

Sınıf ve laboratuvarları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, okulda verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Öğretmen ve öğrenciler, ziyaretinden dolayı Tekin'e teşekkürlerini iletti.

AFAD tarafından Pencap eyaletine gönderilen 50 bin maskeyi, okul ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı İmran Nazir'e teslim eden Tekin, okulun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Bakan Tekin, daha sonra okulun toplantı salonunda bir araya geldiği öğretmenlere yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Pakistan'a 3 gün süren bu ziyaretimizde, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek, daha kalıcı hale getirmek, bu dostluğu gelecek kuşakların sahiplenmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu dostluğu çok daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye'de sıkça duyduğumuz Pakistan-Türkiye kardeşliğine burada şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu ilanihaye sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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