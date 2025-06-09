Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İsrail'e Tepki: 'Korsanlığı Şiddetle Kınıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İsrail'e Tepki: 'Korsanlığı Şiddetle Kınıyoruz'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gazze'ye insani yardım ulaştıran 'Madleen' gemisine yapılan saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tekin, saldırıyı insanlık onuruna yönelik bir tehdit olarak nitelendirirken, Türkiye'nin adaletsizliğe sessiz kalmayacağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madleen gemisine yapılan hukuk ve insanlık dışı saldırının, mazlumların ekmeğine, hastaların ilacına, çocukların umuduna yönelmiş karanlık bir teşebbüs olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını hoyratça çiğneyen korsanlığı şiddetle kınadıklarını belirten Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki bu zulüm, kadınları, çocukları, yaşlıları hedef alan işgalci bir zihniyetin yıllardır sürdürdüğü sistematik vahşetin bir başka tezahürüdür. Bir yardım gemisinden dahi korkan, insanlık onurunu hiçe sayan bu saldırgan tutum, dünya vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın yüz akıdır. Türkiye, bu adaletsizliğe asla susmayacak, hakikatin, insan onurunun ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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