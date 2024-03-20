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Milli Eğitim Bakanı Samsun'da İncelemelerde Bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun'da incelemeler gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, basına kapalı yapılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, yeni düzenlenen tarihi Saathane Meydanı'nda incelemede bulundu.

Burada vatandaşları da selamlayan Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den meydandaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde Tekin'e, Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Demir Yusuf Tekin Samsun Politika Güncel Haberler

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