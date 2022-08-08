Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Kovid-19 sürecinde mesleki eğitim) Bu süreç mesleki eğitimin ne kadar kritik olduğunu bize öğretti"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. (3)
"(Kovid-19 sürecinde mesleki eğitim) Biz o süreçte sadece toplumun ihtiyacını ve toplumun o süreci en az travmayla atlatmasına katkıda bulunmadık"
"Aynı zamanda 28 Şubat sürecinin katsayı uygulamasının mesleki eğitim camiasına tattırmış olduğu o özgüven kaybını tekrar ayağa kaldırmış olduk"
"İşte bu süreç mesleki eğitimin ne kadar kritik olduğunu bize öğretti"