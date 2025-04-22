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Milli Eğitim Bakanı'ndan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Daveti

Milli Eğitim Bakanı'ndan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Daveti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması için vatandaşları davet etti. Tekin, dijital dünyanın risklerinin yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatandaşları, Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla dünyada ilk kez hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.

Tekin, sosyal medya hesabından "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Çocukların haklarının korunması gereken en önemli alanlardan birisinin dijital dünya olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti:

"Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla dünyada ilk kez 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum."

Sözleşmeye, "https://enstitusosyal.org/imza" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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