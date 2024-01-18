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Milli Eğitim Bakanı: Derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 21 yılda ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36 kişiden 23'e, liselerde ise 22'ye düşürdüklerini açıkladı. Bakan Tekin, Mersin'de düzenlenen toplantılarda bu gelişmeyi paylaştı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 21 yılda ülke genelinde ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını 36 kişiden 23'e, liselerde 22'ye düşürdüklerini açıkladı.

Bakan Tekin, bir dizi toplantı ve açılışa katılmak için Mersin'e geldi. Öğretmenevinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Tekin daha sonra Toroslar ilçesi Abdülkadir Gürüz Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda 76 bin okul bulunduğunu, 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığını söyledi. Nüfusla karşılaştırıldığında her 71 kişiden bir tanesinin bakanlık personeli olduğunu anlatan Tekin, 20 milyona yakın da öğrenciye sahip olduklarını, ebeveynleriyle beraber 40 milyona yakın kişiyle buluştuklarını belirtti.

BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY İLK SIRADA

Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde büyük sorumluluk taşıdıklarını dile getiren Tekin, "Özellikle 21 yılda genel bütçeden eğitime ayrılan pay, her daim birinci sırada yer aldı. Bu vesileyle de Türkiye'de öğrencilerin sahip oldukları fiziki imkanlar çok ciddi şekilde değişti. Bakın 21 yıllık süre içerisinde Türkiye'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 kişi ortalamalardan 23'e, ortaöğretimde de 22'lere kadar düşmüş durumda. Aynı şekilde aynı rakamlar Mersin için baktığımızda da ilköğretimde 25 bandında, ortaöğretimde, liselerde 21 bandında. Bu kabaca baktığımızda Cumhuriyet döneminde yapılan derslik sayısı kadar bir o kadar da her ilde, Türkiye genelinde olduğu gibi derslik yapmışız demektir. Bu, çok ciddi bir adım" dedi.

VELİLERE DİJİTAL BAĞIMLILIK UYARISI

PTT'nin yürüttüğü 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı'na Mektuplar' başlıklı proje kapsamında 21 yıl önce bakanlığa 100 civarında mektup yazıldığını kaydeden Tekin, o yıllarda yaşanan pek çok sorunu çözdüklerini anlattı. Yarın öğrencilerin ara tatile gireceğini hatırlatan Tekin, ailelerin çocuklarıyla kitap okumalarını ve dijital bağımlılıklardan 15 gün süreyle uzak durmalarını önerdi. Tekin, konuşmasının sonunda, okulun yapımına katkı sunan hayırsever Abdülkadir Gürüz ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye Mersin Eğitim Güncel Haberler

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