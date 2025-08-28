Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Şırnak'ta 'Maziden Atiye Şırnak' Programına Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Maziden Atiye Şırnak" programına katıldı.

Kentteki temaslarını sürdüren Yılmaz, Şırnak Valiliği'ni ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra Uludere ilçesinin Hilal beldesindeki Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, Cizre'deki Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, Cizre Kalesi gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Bunlar bizim tarihimiz ve kültürümüz. Kültürler farklı olabilir ama bizim medeniyetimiz bir medeniyet o da İslam medeniyeti. Anadolu'da, Doğu'da farklı bir kültür olabilir ama netice itibarıyla biz İslam medeniyetinin mensubuyuz."dedi.

Amaçlarının öğrencilerin programda birbirleriyle tanışıp, kaynaşması olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birbirinizi tek tek tanıyacaksınız. Bu kaynaşma sonucunda ileriki hayatınızda dostlarınız, bir çevreniz olacak. Onun için burası sizin için tarihi bir fırsat. Buradan ayrıldıktan sonra burası sizde bir hatıra olarak kalacak ve 'İyi ki Maziden Atiye Şırnak programına katılım sağlamışım.' diyeceksiniz."

Programda Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir de sunum yaptı.

Programa, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.???????