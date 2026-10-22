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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep'te öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Müze Temelli Tarih Eğitimi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Yelkenci, müzeler aracılığıyla tarih eğitiminin nasıl daha etkili hale getirilebileceğini ve öğrencilerde tarih bilincinin nasıl güçlendirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

Gaziantep'te çok sayıda müzenin bulunmasının öğretmen ve öğrenciler için önemli bir imkan olduğunu belirten Yelkenci, müzelerden tarih ve sosyal bilgiler başta olmak üzere Türkçe ve diğer derslerde de yararlanıldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de medeniyetin ve tarihin gençlere emanet olduğunu belirterek, onlar için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Programa Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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