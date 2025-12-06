Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu ve programlara katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yelkenci, beraberindeki heyetle Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki Tuzla Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Yelkenci, programda öğretim üyeleri ve öğrencilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin sunum yaptı.

Yelkenci ve beraberindeki heyet, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sekib Umihanic, Tuzla Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Farid Ljuca, klinik müdür yardımcıları ve yönetim kurulu temsilcileri ile de görüşerek, Türkiye'deki tıp fakülteleri ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Yelkenci, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile de görüştü. Görüşmede Türkiye ile Tuzla Kantonu arasında eğitim ve bilim alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı.

Yelkenci, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuzla Kantonu ile eğitim alanında işbirliğinin "Tercihim Türkçe" ve kardeş okullar projeleriyle halihazırda devam ettiğini belirten Yelkenci, şu anda Tuzla Kantonu'ndaki 43 okulda Türkçe öğretimine devam edildiği ve 30 okulun Türkiye'de kardeş okulu bulunduğunu ifade etti.

Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Bosna Hersek genelinde 226 okulda 6 bin 552 öğrencinin Türkçe eğitimi aldığı bildirildi.