Bakan Yardımcısı Macit Akıncılar'da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Faruk Karababa tarafından Hükümet Konağı'nda karşılanan Macit, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam Karababa, ilçenin genel durumu, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında Macit'e bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Macit'in eğitim yatırımları ve ilçeye yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ziyarette, eğitim hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA