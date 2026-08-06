Haberler

Bakan Yardımcısı Macit Akıncılar'da

Bakan Yardımcısı Macit Akıncılar'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Faruk Karababa tarafından Hükümet Konağı'nda karşılanan Macit, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam Karababa, ilçenin genel durumu, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında Macit'e bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Macit'in eğitim yatırımları ve ilçeye yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ziyarette, eğitim hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler