Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Yarın Toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.
(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yarın saat 11.00'de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: ANKA