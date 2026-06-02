Milli Aile Haftası'nda 81 ilde 4 bin 973 etkinlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Aile Haftası" kapsamında ülke genelinde 4 bin 973 etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Aile Haftası"nın, Türkiye'nin aile ve nüfusa ilişkin vizyonunu yansıtan önemli bir farkındalık çalışması olduğu belirtildi.

Hafta kapsamında 81 ilde açılış programları düzenlendiği ifade edilen açıklamada, kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, açık hava görünürlük çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve aile ziyaretleri olmak üzere ülke genelinde 4 bin 973 etkinlik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, huzurevleri, çocuk evleri, koruyucu aileler, evlat edinen aileler, şehit yakınları ve gazi ailelerine ziyaretler yapıldığı, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu ailelik, evlat edinme hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunulduğu da bildirildi.