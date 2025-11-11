Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikme Etkinlikleri Düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Yaylacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe ilgili kurumların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Programda konuşan Vali Kemal Çeber, "Gerçekten yeşil alan olmazsa başımıza ne belalar gelebileceğini belgesellerde izliyoruz. Dünyanın bir dengesi var ve hepimizin o dengeyle uyum içerisinde yaşaması lazım." dedi.

Kilis

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Güldüzü mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, sadece fidan dikmediklerini aynı zamanda geleceklerine sahip çıktıklarını söyledi.

Etkinliğe Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şensu Küçükateş, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinin Sancak Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Hasan Şıldak, katılımcılara teşekkür etti.

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı duanın ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler fidan dikti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Malatya

Battalgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında program düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, sosyal projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Suyun ve yeşilin bulunduğu yerde insanların daha huzurlu ve mutlu olduğunu anlatan Yavuz, bugün 763 bin 650 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Yavuz, Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile katılımcılar fidan dikti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 55 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mükerrem Ünlüer, Göksun ilçesi TOKİ Konutları ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Kasım etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'nin ağaçlandırma seferberliği içerisinde olduğunu söyledi.

Yeşil vatanı korumak için başlatılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Ünlüer, etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da 2024 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 743 hektar alanın tamamının ağaçlandırıldığını söyledi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ile ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Merkeze bağlı Ağaçkonak köyünde düzenlenen etkinlikte Vali Osman Varol, kamu kurum temsilcileri ile belirtilen ormanlık alana fidan dikti.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında kentte 10 bin 500 fidan dikildi.