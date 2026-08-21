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Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında

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İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde kalan "dünyanın en yaşlı insanı" Ethel Caterham, 117 yaşına girdi.

İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde kalan "dünyanın en yaşlı insanı" Ethel Caterham, 117 yaşına girdi.

Hallmark Lakeview Bakımevinde yaşayan Caterham, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'ın Nisan 2025'te 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın en yaşlı insanı" oldu.

21 Ağustos 1909'da dünyaya gelen Caterham, iki dünya savaşına da tanıklık etti.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Caterham, 2020'de 110 yaşındayken "Kovid-19'a yakalanarak hastalığı atlatan en yaşlı kişilerden biri" oldu.

İngiltere'de 8 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Caterham, Wiltshire kontluğundaki Tidworth kasabasında büyüdü.

"Kral 7. Edward döneminde doğan ve halen hayatta olan son kişi" olduğu belirtilen Caterham, 1927'de Hindistan'a giderek burada İngiliz ordusunda görevli bir ailenin çocuklarının bakımına yardımcı olarak çalışmaya başladı.

Caterham, 1931'de İngiltere'de katıldığı bir akşam yemeğinde, İngiliz ordusunda yarbay olan eşi Norman Caterham ile tanıştı. Çift, daha sonra Hong Kong'da yaşadı ve Caterham burada anaokulu kurdu. Ethel Caterham'ın eşi daha sonra 1976'da hayatını kaybetti.

Caterham, geçen yıl 116. yaş gününün ardından İngiltere Kral 3. Charles tarafından ziyaret edilmişti.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, "tüm zamanların en yaşlı insanı" ünvanı 1997'de 122 yaş 164 günlükken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment'e ait olduğu biliniyor.

Kaynak: AA
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