Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Suya Kavuştu, Kuşlar Geri Döndü

Milleyha Kuş Cenneti Yeniden Suya Kavuştu, Kuşlar Geri Döndü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuraklığın ardından su tutmaya başlayan Milleyha Kuş Cenneti'ne göçmen kuşlar geri döndü. Gözlemciler, sulak alanda 10 dakikada 25 farklı kuş sesi kaydetti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kuraklığın ardından yeniden su tutan Milleyha Kuş Cenneti'ne pek çok kuş türü geri döndü.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayının ilk haftasında tamamen kurudu. Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle tamamen susuz kaldı. Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaştı. Akdeniz'e yaklaşık 300 metre mesafedeki bölge, hafta sonundan itibaren su tutmaya başladı. Tekrar su dolan alanda göçmen kuşları yeniden mola vermeye başladı. Kuş gözlemcileri, sulak alanda faaliyetlerine yeniden başladı.

'10 DAKİKADA 25 FARKLI KUŞ SESİ KAYDETTİM'

Gözlemcilerden Erol Yüksek, "Drenaj kanallarının kapanmaması ve denizle buranın bağlantısı olmamasına rağmen sulak alanın yeniden dolduğunu görünce şaşırdık. Bölgeyi iyi tanıyan eski mahalle sakinleriyle görüştüğümüzde Milleyha'nın zaman zaman yer altı sularıyla beslenerek, jeolojik hareketlerle aniden su tutabildiğini öğrendik. Yalnızca on dakikalık gözlemde yaklaşık 25 farklı kuş sesi kaydettim ve bazılarını fotoğrafladım. Kızılbacaklar, sumrular, martılar, düdükçüler, hatta gümüş yağmurcun bile geri gelmişti. Su gelir gelmez bölge yeniden canlandı. Göç eden kuşların neredeyse tamamı geri döndü. Su tutulur tutulmaz çeltikçileri de gördüm. Küçük ak balıkçıllar bölgeye gelmişti. Şimdi Milleyha yeniden hareketli. Su burada kaldığı sürece çok daha fazla kuş türünün gelmesi bekleniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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