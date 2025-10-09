Haberler

Milletvekilleri, Azerbaycan'a Hareket Etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'nda bulunan Türkiye'nin üç milletvekilinin, Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'a hareket ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiklerini açıkladı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
