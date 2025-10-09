Milletvekilleri, Azerbaycan'a Hareket Etti

MİLLETVEKİLLERİ, AZERBAYCAN'A HAREKET ETTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket ettiklerini açıkladı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etmişlerdir. Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz" dedi.