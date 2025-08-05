Milletvekili Mustafa Köse, Akseki'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki'de düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı mahallelerde düzenlenen geleneksel programlara katılan Köse, Akşahap ve Sarıhaliller mahallelerindeki köy mevlitleri ile Cevizli Mahallesi'ndeki 54. Geleneksel Ayran Festivali'nde vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dört yıl Akseki'de yaşadığını hatırlatan Köse, "Kabul ederseniz ben de bir Aksekiliyim. Birlik olursak güçleniriz, birlikte hareket edersek tüm zorlukların üstesinden geliriz. Bu topraklar bizim ortak geçmişimiz, ortak geleceğimizdir. Kardeşliğimizden taviz vermeden, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız." dedi.

Köse'ye etkinlik ve ziyaretlerde, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile teşkilat mensupları eşlik etti.